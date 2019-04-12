القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "أحمد.س.ع"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير ،بحوزتة سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "خالد.ع.م"28 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عماد.م.م"33 عام عاطل مقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ر"21 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "اسامة.ر.ا"39 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "محمود.ا.ال"29 عام عاطل مقيم شارع البحرى بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.م.ع"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "مصطفى.ت.ا"23 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، بمواجهتهم بما أسفرعنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.