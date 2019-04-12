العثور على 27 مقبرة بمدرسة إصلاحية سيئة السمعة بفلوريدا

ريم عبد الحميد

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أنه تم العثور على حوالى 27 مقبرة قرب منشاة لتخزين الوقود فى مدرسة إصلاحية للصبية فى مدينة ماريانا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ميامى هيرالد" الأمريكية إن العمال كانوا يستعدون لعملية تنظيف هائلة لموقع تخزين الوقود قرب المدرسة إصلاحية للصبية من التى تعد من بين الأسوأ فى البلاد وتم إغلاقها عام 2011، قد عثروا على 27 مقبرة مجهولة.

وتم استئجار شركة لتقييم صهاريج التخزين تحت الأرض المتاخمة لمدرسة دوزير للبنين فى ماريانا، وأجرت سلسلة من الاختبارات تحت الأرض على بعد مسافة أقل من 500 قدم مما يسمى بمقبرة بوت هيل فى دوزير، وهو سجن للشباب سىء السمعة ارتبط بسوء المعامة قبل أكثر من قرن.

وذكر تقرير أنه لو تبين أن البقايا الموجودة فى المقابر بشرية، فسيصبح إجمالى المدافن المعروفة فى هذه المرسة 82 على الأقل، على الرغم من أن باحثين من جامعة جنوب فلوريدا درسوا المكان يعتقدون أنه ربما وقع أكثر من 100 حالة وفاة فى دوزير منذ افتتاحها عام 1900.

وتأسست دوزير، النى كانت تسمى فى الأصل مدرية ولاية فلوريدا الإصلاحية، عام 1897 كبديل للأساليب الأكثر وحشية فى التعامل الشباب اليتامى والفاسدين، وكان الأطفال يتلقون فيها تدريبا بدنيا وفكريا ومهنية داخل حرم كبير، لكن تبين أن الأطفال فيها يتعرضون لأساليب وحشية أيضا.

وداخل حرم المدرسة مبنى صغير أطلق عليه اسم البيت الأبيض للصبية، والذى حدثت فيه الانتهاكات الأكثر وحشية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامى هيرالد".