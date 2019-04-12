السيسى رجل المهام الصعبة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان السيسى رجل المهام الصعبة، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، السيسى رجل المهام الصعبة.. من أفريقيا إلى أمريكا والعكس.. 4 محطات فى جولة الرئيس.. السيسى يختتم جولته الخارجية بزيارة داكار.. والرئيس السنغالى: دور مصر أصيل فى الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية.



فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ محمد معيط وزير المالية فى حوار خاص لـ«اليوم السابع» من واشنطن: لا نية للاستغناء عن أى موظف بالحكومة.. نستهدف معدل نمو 6%.. مصر لديها القدرة على سداد ديونها.. و 301 مليار جنيه للأجور و 140 ملياراً استثمارات عامة.. الشريحة الأخيرة من قرض «النقد الدولى » بقيمة 2 مليار دولار تصل يوليو المقبل.. ولن نطلب تمويلاً إضافياً



ـ «تشريعية النواب» تصوت على التعديلات غداً.. والموافقة بأغلبية الأعضاء.. البرلمان يعتمد على اقتراح المعارضة فى صياغة المادة 140.. 4 مهام للجنة صياغة التعديلات الدستورية أهمها وضع تصور منضبط للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة

ـ نجوم القارة الأفريقية يشاركون فى بداية رائعة بحفل القرعة أمام الأهرامات



ـ السيسى رجل المهام الصعبة.. من أفريقيا إلى أمريكا والعكس.. 4 محطات فى جولة الرئيس.. السيسى يختتم جولته الخارجية بزيارة داكار.. والرئيس السنغالى: دور مصر أصيل فى الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية

ـ «البلوز» يوقف 3 مشجعين.. إنجلترا تدافع عن محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسى



ـ تحديد «خارطة طريق» للمرحلة الانتقالية فى السودان.. رئيس اللجنة السياسية: الحكومة المقبلة مدنية ومهمتنا حفظ الأمن.. وسنحتفظ بوزارتى الداخلية والدفاع

ـ «مدبولى»: الرئيس يولى اهتماماً خاصاً للتعاون مع الصين.. رئيس الوزراء يلتقى مسؤولى المؤسسة الصينية للاستشارات الهندسية ورئيس مجموعة هواجيان



ـ اقترض 33 ألف جنيه.. محمد ينجح فى تجارة الملابس الحريمى برعاية «المشروعات الصغيرة»

ـ إحالة الملف للتحقيق.. تفاصيل واقعة «خلع البنطلونات» بجامعة الأزهر



ـ "العصار" يتفقد مصنع 909 الحربى