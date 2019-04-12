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الجمعة، 12 أبريل 2019 08:46 م
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السيسى رجل المهام الصعبة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:13 م
السيسى رجل المهام الصعبة.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان السيسى رجل المهام الصعبة، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، السيسى رجل المهام الصعبة.. من أفريقيا إلى أمريكا والعكس.. 4 محطات فى جولة الرئيس.. السيسى يختتم جولته الخارجية بزيارة داكار.. والرئيس السنغالى: دور مصر أصيل فى الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ محمد معيط وزير المالية فى حوار خاص لـ«اليوم السابع» من واشنطن: لا نية للاستغناء عن أى موظف بالحكومة.. نستهدف معدل نمو 6%.. مصر لديها القدرة على سداد ديونها.. و 301 مليار جنيه للأجور و 140 ملياراً استثمارات عامة.. الشريحة الأخيرة من قرض «النقد الدولى » بقيمة 2 مليار دولار تصل يوليو المقبل.. ولن نطلب تمويلاً إضافياً

ـ «تشريعية النواب» تصوت على التعديلات غداً.. والموافقة بأغلبية الأعضاء.. البرلمان يعتمد على اقتراح المعارضة فى صياغة المادة 140.. 4 مهام للجنة صياغة التعديلات الدستورية أهمها وضع تصور منضبط للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة

 

ـ نجوم القارة الأفريقية يشاركون فى بداية رائعة بحفل القرعة أمام الأهرامات

ـ السيسى رجل المهام الصعبة.. من أفريقيا إلى أمريكا والعكس.. 4 محطات فى جولة الرئيس.. السيسى يختتم جولته الخارجية بزيارة داكار.. والرئيس السنغالى: دور مصر أصيل فى الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية

 

ـ «البلوز» يوقف 3 مشجعين.. إنجلترا تدافع عن محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسى

ـ تحديد «خارطة طريق» للمرحلة الانتقالية فى السودان.. رئيس اللجنة السياسية: الحكومة المقبلة مدنية ومهمتنا حفظ الأمن.. وسنحتفظ بوزارتى الداخلية والدفاع 

 

ـ «مدبولى»: الرئيس يولى اهتماماً خاصاً للتعاون مع الصين.. رئيس الوزراء يلتقى مسؤولى المؤسسة الصينية للاستشارات الهندسية ورئيس مجموعة هواجيان

ـ اقترض 33 ألف جنيه.. محمد ينجح فى تجارة الملابس الحريمى برعاية «المشروعات الصغيرة»

 

ـ إحالة الملف للتحقيق.. تفاصيل واقعة «خلع البنطلونات» بجامعة الأزهر

ـ "العصار" يتفقد مصنع 909 الحربى

 


 

 


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السيسي

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العصار

البرلمان

وزير المالية

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