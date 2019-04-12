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الحوثى تقصف مجددًا مقر فريق الحكومة اليمنية بلجنة التنسيق الأممية بالحديدة

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:01 م
الحوثى تقصف مجددًا مقر فريق الحكومة اليمنية بلجنة التنسيق الأممية بالحديدة الحوثيين
أ ش أ
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قصفت ميليشيا الحوثى، اليوم الجمعة، مقر فريق الحكومة اليمنية فى لجنة التنسيق الأممية بمدينة الحديدة غرب البلاد، بصاروخ كاتيوشا.

وأوضح مصدر عسكرى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية استهدفت بصاروخ كاتيوشا مقر فريق الحكومة للجنة تنسيق إعادة الانتشار فى المناطق المحررة شرق مدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن الصاروخ أطلق من منطقة الجاح ولم يسفر وقوع عن إصابات.


وكانت ميليشيات الحوثى استهدفت صالة اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار فى المناطق المحررة بالقصف أكثر من مرة، وألحقت دمارًا فى الصالة.


وكان الجيش اليمني، قد أكد فى وقت سابق أن عدد خروقات الميليشيات التى تم رصدها فى جبهة الحديدة بلغت (2517) خرقا منذ بدء سريان الهدنة الأممية فى 18 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 119 مدنيا من المواطنين وجرح 685 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.


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