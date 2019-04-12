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الحبتور يدعو الإماراتيين للاستثمار بشرم الشيخ بعد زيارته شارع الشيخ زايد.. فيديو

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:23 م
الحبتور يدعو الإماراتيين للاستثمار بشرم الشيخ بعد زيارته شارع الشيخ زايد.. فيديو خلف أحمد الحبتور
كتب خالد إبراهيم
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وجه رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور الدعوة إلى المسئولين ورجال الأعمال الإماراتيين إلى القدوم إلى شرم الشيخ والمساهمة فى تطويرها والاستثمار بها، كما وجه الحبتور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، على حسن استقباله فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك على تسمية شارع الشيخ زايد فى مدينة شرم الشيخ.

 

 

وقال الحبتور عبر مقطع فيديو، ظهر فيه أثناء تجوله بالسيارة فى شارع الشيخ زايد، بمدينة شرم الشيخ، "أشكر محافظ جنوب سيناء الأخ خالد فودة على استقباله الكريم وأكثر على تسمية شارع  الشيخ زايد فى شرم الشيخ، وهذا دليل على حب وعمق الصداقة بين الإمارات ومصر وأرجو أن تهتم حكومتنا بتطوير هذا الشارع وتجميله ليليق باسم القائد العظيم الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس دولتنا".

شارع الشيخ زايد بمدينة شرم الشيخ، يعتبر من أكبر الشوارع فى مدينة السلام حيث يبلغ طوله نحو 7 كيلو مترات، يبدأ من منطقة المطار وحتى قلب المدينة، وتأتى تسمية الشارع بإسم الشيخ زايد، نظرا لأن الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة له مواقف لا تنسى مع مصر وشعبها.

 


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