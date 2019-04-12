وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش تصدت لهجوم الميليشيا على منطقتي "الأكمة العليا" و"حذران" غربي محافظة تعز بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وفرار عدد منهم.



يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تحاول - من وقت لآخر - التقدم واستعادة مواقع خسرتها من قبل، إلا أن قوات الجيش اليمني تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مع كل محاولة.