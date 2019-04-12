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الجيش السوري يقضي على عدد من إرهابيي جبهة النصرة

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:17 م
الجيش السوري يقضي على عدد من إرهابيي جبهة النصرة الجيش السورى
دمشق )أ ش أ(
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 قصفت وحدات الجيش السوري اليوم الجمعة مواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد بريف حماة الشمالي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش نفذت رمايات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في أطراف بلدات الحويز وتل الصخر وكفرنبودة بريف حماة الشمالي، أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير منصات إطلاق قذائف وصواريخ وخطوط إمداد على أطراف هذه البلدات باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

 

 


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الجيش السورى

ارهاب

دمشق

جبهة النصرة




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