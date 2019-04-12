video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التليجراف: ترميم الدرج المقدس الذى صعد عليه المسيح بعد 300 عام

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:12 م
التليجراف: ترميم الدرج المقدس الذى صعد عليه المسيح بعد 300 عام الدرج المقدس
ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن الدرج المقدس الذى قيل إن المسيح قد صعد عليه ليحكم عليه بالصلب، وفقا للعقيدة المسيحية، من قبل الحاكم الرومانى بنطيوس بيلاطس، قد تم إعادته إلى حالته الأصلية بعد ما يقرب من 300 عام.

 

وأوضحت الصحيفة أنه يعتقد أن درج سكالا سانتا المكون من 28 درجة، أو ما يعرف بالدرج المقدس، قد تم جلبه من القدس إلى روما فى القرن الرابع الميلادى من قبل القديسة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين الذى تبنى المسيحية باعتبارها الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية.

 

وكان الدرج الرخامى مغطى بالخشب منذ عام 1723، عندما قرر البابا فى هذا الوقت إينوسنت الثالث عشر أنه لم يعد بمكانه تحمل ملابس ودموع ملايين الحجاج الذين يجب أن يقوموا بصعود السلم زحفا على أيديهم وركابهم  ليحصلوا على الغفران. وخلال عملية ترميم الدرج التى استغرقت وقتا طويلا، تم إزالة الألواح الخشبية وتنظيف اللوحات الجدارية بجواره وعلى السقف، التى تعود إلى القرن السادس عشرن وعادت إلى بريقها الأصلى.

 

وعثر المرممون على نقوش وكتابات فى اللوحات الجدارية منها رسالة شكر من رجل إيطالى نجا من احتجازه كعبد من قبل الأتراك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كنيسة يسوع لقديسى الأيام الأخيرة تعتقد ذلك.. هل ولد المسيح فى يوم 6 أبريل؟

أين ذهبت لوحة "المسيح"؟.. صحيفة أمريكية تتساءل حول مصير لوحة دافنشى

"عرفنا سر التحنيط.. طيب ليه مش بنحنط الموتى".. علماء مصريات: لا يمكننا استخدامه والمشكلة ليست فى المكونات.. الشيخ أحمد كريمة: حرام شرعا.. والقمص عبد المسيح بسيط: من يفكر فى تطبيقه جاهل

الدرج المقدس

المسيح

اثار مسيحية

روما

اخبار العالم




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة