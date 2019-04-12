الأوقاف: محافظ القاهرة يحضر احتفالية "النصف من شعبان" نيابة عن الرئيس السيسى

أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى اليوم، عن حضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال الرسمى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد السيدة زينب، يوم الخميس المقبل عقب صلاة المغرب.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمصريين والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعانى الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية فى النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعى الإسلامى الصحيح.