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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:07 م
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى الانحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.

 وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة.


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