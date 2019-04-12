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الآثار: منطقة الأهرامات مستعدة دائما لاستقبال الأحداث المهمة

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:30 م
الآثار: منطقة الأهرامات مستعدة دائما لاستقبال الأحداث المهمة الوزراء فى حفل قرعة أمم أفريقيا
كتب أحمد منصور
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حضر، مساء اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، قرعة كأس أمم أفريقيا، والتى تستضيفها منطقة آثار الهرم، بحضور ممثلى 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور أعضاء وممثلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أشرف محيى، مدير عام منطقة آثار الهرم، إنه لأول مرة تقام القرعة بمنطقة أهرامات الجيزة، مما يساعد ذلك على تنشيط السياحة وبعث رسالة لأفريقيا والعالم بأن مصر مهد الحضارات، وأن منطقة الأهرامات مستعدة دائما لاستقبال الأحداث المهمة والكبيرة.

وأضاف محيى أنه منذ الأمس بدأت الفرق بروفات العروض التى ستقام فى الحفل، وهم ثلاث فرق؛ فرقة فابيركا وفرقة لجنوب أفريقيا وفرقة أسترالية، هذا وقد حضر عدد من ممثلى كرة القدم المصرية والعالمية، وذلك بعد دعوة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لهم رسميا.

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