اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء ومقتل إرهابيين اثنين.





إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء ومقتل إرهابيين اثنين





وزير المالية: نستهدف 6% معدل نمو.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت صمودًا أمام الأزمات العالمية





السيسى: بحثت مع رئيس السنغال الأوضاع فى منطقة غرب أفريقيا





رئيس الوزراء يحضر قرعة كأس الأمم الافريقية فى الأهرامات





وزيرة الاستثمار: شركات أمريكية تعلن عن رغبتها ضخ استثمارات جديدة





المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى مشاة لمدة 3 أسابيع

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام





رئيس الفيفا يعتذر عن حضور قرعة أمم أفريقيا 2019 بسبب ضيق الوقت





الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخطيب يحضر مران الأهلي فى برج العرب قبل مواجهة صن داونز