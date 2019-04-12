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اعتقال رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلى السابق فى العاصمة الإسبانية مدريد

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:44 م
اعتقال رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلى السابق فى العاصمة الإسبانية مدريد الشرطة الإسبانية
أ ش أ
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أعلنت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية اعتقال "هوجو كارفاخال" رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلى السابق خلال عهد الرئيس هوجو تشافيز فى العاصمة مدريد وذلك على خلفية صدور مذكرة اعتقال أمريكية تتهمه بتهريب المخدرات.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المتحدثة الشرطية الإسبانية، التى لم يصرح لها بذكر اسمها، قولها إن كارفاخال جرى اعتقاله اليوم الجمعة
ولم تعلق السفارة الأمريكية فى مدريد على هذه التطورات حتى الآن.

يذكر أن هوجو كارفاخال يُعد من أبرز الشخصيات العسكرية فى فنزويلا التى تعلن الولاء لزعيم المعارضة فى البلاد خوان جوايدو، وكان قد تم اتهامه سابقًا بتهريب المخدرات فى فلوريدا ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه نجا من الاعتقال.

 


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