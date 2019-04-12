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الجمعة، 12 أبريل 2019 02:13 م
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اعتقال ثلاثة فى أسبانيا بتهمة اختطاف قاصرين ونقلهم من المغرب

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:13 م
اعتقال ثلاثة فى أسبانيا بتهمة اختطاف قاصرين ونقلهم من المغرب
كتبت فاطمة شوقى
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قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتفكيك شبكة لاختطاف قاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم بعد وصولهم إلى إسبانيا،والقى القبضة على ستة أشخاص فى الماريا وقادش ولا لينيا دى لا كونسبسيون ،وجيريز دى لا فرونتيرا وسُجن أربعة منهم.

ووفقا لصحيفة "ايديال" الإسبانية فإن الشبكة الاجرامية قامت بنقل القاصرين من المغرب الى اسبانيا عبر قوارب صغيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجرمين طلبوا من عائلات القاصرين 500 يورو لإطلاق سراحهم ، وهددوا بقتل الاطفال او استخدام اعضائهم لأغراض الاتجار غير المشروع إذا لم يمتثلوا لمطالبهم.

 

 


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