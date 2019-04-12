اعتقال ثلاثة فى أسبانيا بتهمة اختطاف قاصرين ونقلهم من المغرب

كتبت فاطمة شوقى

قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتفكيك شبكة لاختطاف قاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم بعد وصولهم إلى إسبانيا،والقى القبضة على ستة أشخاص فى الماريا وقادش ولا لينيا دى لا كونسبسيون ،وجيريز دى لا فرونتيرا وسُجن أربعة منهم .