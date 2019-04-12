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اختطاف طبيبين كوبيين على يد مسلحين في كينيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:43 ص
اختطاف طبيبين كوبيين على يد مسلحين في كينيا مسلحون
نيروبي )أ ش أ(
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أعلن مسئول كيني اليوم الجمعة أن مسلحين اختطفوا طبيبين كوبيين بعد قتل حارسهما الشخصي في مقاطعة "مانديرا" شمالي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن ديفيد أوهيتو مدير الاتصالات بحكومة مقاطعة مانديرا قوله إنه تم نصب كمين على الطريق للطبيبين أثناء توجههما إلى العمل.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مسئولا بالشرطة الكينية حدد هوية المختطفين بأنهما (أسيل هيريريا كوريا) طبيب عام، و(لاندي رودريجيز) جراح.

يذكر أنه تم استقدام أكثر من 100 طبيب كوبي إلى كينيا خلال برنامج تبادل حيث سافر نحو 50 طبيبا كينيا إلى كوبا من أجل تدريب متخصص العام الماضي.

 

 


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