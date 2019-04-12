اختتام فاعليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور

البحيرة - ناصر جودة

اختتمت منذ قليل فاعليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور فى دورته السابعة والذى يقام على مسرح أوبرا دمنهور.

شارك فى اختتام فاعليات المهرجان الدكتور مجدى صابر مدير دار الأوبرا المصرية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ومحمد ظريف مدير اوبرا دمنهور بالإضافة إلى عدد كبير من الرموز الثقافية والفنية بمحافظة البحيرة.

واستهل حفل ختام مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل محمود الجندى ابن محافظة البحيرة والذى وافته المنية فجر امس الخميس .

وضم حفل الختام تقديم عروض شعبية لفرقة الحرية للفنون الشعبية التى صعدت إلى المسرح على أغنية "عمار يا إسكندرية" للمطرب محمد الحلو كما قدمت باقة من الاستعراضات التى تعبر عن البيئات المحلية المختلفة .

وكذلك قدمت فرقة كنعان الفلسطينية عدد من الرقصات الشعبية العربية مثل الدبكة والفوارس.

بالإضافة الى تقديم الفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية لبعض الأغانى التراثية التى تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وفى نهاية حفل الختام قام الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بتكريم الفرق المشاركة فى مهرجان الفولكلور وأهداهم الدروع التذكارية تقديرا لهم فى احياء التراث الشعبى.

يذكر ان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة يرافقها اللواء هشام امنة محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية قد افتتحت فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فى دورته السابعة.

و شارك فى المهرجان الذى استمر لمدة اسبوع 26 فرقة من 13 دولة عربية واجنبية هى" مصر ، السودان ، الجزائر ، لبنان ، فلسطين ، اليونان ، جورجيا ، تركمنستان ، الصين ، تايلاند ، اندونيسيا ، سيريلانكا والهند .



































