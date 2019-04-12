video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اختتام فاعليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:29 ص
اختتام فاعليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

اختتمت منذ قليل فاعليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور فى دورته السابعة والذى يقام على مسرح أوبرا دمنهور.

شارك فى اختتام فاعليات المهرجان الدكتور مجدى صابر مدير دار الأوبرا المصرية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ومحمد ظريف مدير اوبرا دمنهور بالإضافة إلى عدد كبير من الرموز الثقافية والفنية  بمحافظة البحيرة.

واستهل حفل ختام مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل محمود الجندى ابن محافظة البحيرة والذى وافته المنية فجر امس الخميس .

وضم حفل الختام تقديم عروض شعبية لفرقة الحرية للفنون الشعبية التى صعدت إلى المسرح  على أغنية "عمار يا إسكندرية" للمطرب  محمد الحلو كما قدمت باقة من الاستعراضات التى تعبر عن البيئات المحلية المختلفة .

وكذلك قدمت فرقة كنعان الفلسطينية  عدد من الرقصات الشعبية العربية مثل الدبكة والفوارس.

بالإضافة الى تقديم الفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية لبعض الأغانى التراثية التى تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وفى نهاية حفل الختام قام الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بتكريم الفرق المشاركة فى مهرجان الفولكلور وأهداهم الدروع التذكارية تقديرا لهم فى احياء التراث الشعبى.

يذكر ان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة يرافقها اللواء هشام امنة محافظ البحيرة  والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية قد افتتحت فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فى دورته السابعة.

و شارك فى المهرجان الذى استمر لمدة اسبوع  26 فرقة من 13 دولة عربية واجنبية هى" مصر ، السودان ، الجزائر ، لبنان ، فلسطين ، اليونان ، جورجيا ، تركمنستان ، الصين ، تايلاند ، اندونيسيا ، سيريلانكا والهند .

 

٢٠١٩٠٤١١_٢٠٣٩٥٨
 

 

٢٠١٩٠٤١١_٢٠٤٠٥٧
 

 

IMG-20190411-WA0164
 

 

IMG-20190411-WA0172
 

 

IMG-20190412-WA0000
 

 

IMG-20190412-WA0001
 
 
 
IMG-20190412-WA0008
 

 

IMG-20190412-WA0010
 

 

IMG-20190412-WA0011
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ورشة عمل للإيقاعات الإفريقية بمهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

اوبرا دمنهور

مهرجان دمنهور للفلكلور




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة