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إعادة انتخاب الزعيم الكورى الشمالى رئيسا لمجلس شئون الدولة

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:49 ص
إعادة انتخاب الزعيم الكورى الشمالى رئيسا لمجلس شئون الدولة كيم جونج-أون الزعيم الكورى الشمالى
سول أ ش أ
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، تم انتخابه مجددا رئيسا لمجلس شئون الدولة فى الجلسة الأولى للدورة الـ14 لمجلس الشعب الأعلى، التى عٌقدت أمس الخميس، والتى لاقت متابعة عن كثب لأنها ستحدد التركيبة الجديدة لقيادة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن الإذاعة الشمالية، أنه تم استبدال رئيس الوزراء الحالى بارك بونج-جو، بـ"كيم جيه-ريونج" كبير أعضاء حزب العمال الحاكم الذى أصبح عضوا لدائرة الشئون السياسية للحزب فى اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب.. وتم انتخاب "كيم جيه-ريونج" رئيسا جديدا للوزراء بالإجماع.

وتم استبدال رئيس الدولة الأسمى كيم يونج-نام، بـ "تشوى ريونج-هيه" نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم، كما تم انتخاب الأخير فى منصب النائب الأول لمجلس شئون الدولة والذى تم تشكيله حديثا، ليرسخ مكانته كرجل ثانى فى كوريا الشمالية فى الأمر الواقع.

وتم تعيين المسئولين عن المفاوضات مع الولايات المتحدة لأعضاء المجلس الجديد منهم كيم يونج-تشول نائب اللجنة المركزية للحزب، ووزير الخارجية لى يونج-هو، ونائبته تشوى سون-هوي.

 


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