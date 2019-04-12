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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال ثالث خلال مواجهات جنوب جنين

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:48 ص
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال ثالث خلال مواجهات جنوب جنين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
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أصيب شابان فلسطينيان من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مواجهات فى البلدة فجرا.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشابين إياد حمزة سباعنة، ويوسف جاسر نزال، أصيبا بعياريين ناريين بقدميهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد أبو معلا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه ومداهمة عدة منازل.

وأضافت المصادر أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة فجرا؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت الأعيرة النارية الحية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، واستمرت المواجهات حتى ساعات صباح اليوم.

وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى فجر اليوم طفلا جريحا واعتدت على مواطن فى قرية النبى صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط فى مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمى إن الاحتلال اعتقل الطفل الجريح محمد فضل التميمى بعد مداهمة منزل عائلته والاعتداء عليه، كما اعتدى جنود الاحتلال على المواطن محمود التميمى برش غاز الفلفل عليه، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشارى العربى لتلقى العلاج.

وأضاف: إن الأطباء قرروا إجراء عملتى قسطرة وشبكية للمواطن التميمى بعد الاعتداء الذى تعرض له، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال توعد ذوى الشابين مهند وماهر التميمى بإجراءات عقابية فى حال عدم تسليمهما أنفسهما حتى الساعة الثانية ظهرا من اليوم.

 


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