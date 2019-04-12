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إحالة عاملين لـ"الجنايات" لمحاكمتهما بتهمة قتل شاب بسبب خلافات سابقة

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:00 ص
إحالة عاملين لـ"الجنايات" لمحاكمتهما بتهمة قتل شاب بسبب خلافات سابقة المتهومن ينتظرون العقاب
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاملين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة قتل شاب انتقامًا منه بسبب وجود خلافات سابقة بينهم وبينه.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من المستشفى بوصول شاب متوفى نتيجة إصابته بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين لهم من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه تسبب فى إصابة فتاة بالعمى نتيجة مشاجرة مع عائلتها، وهرب من المنطقة وعندما علم أهل الفتاة بمكان اختبائه توجهوا إلى مكانه وطعنوه فى جسده، أخذًا بالثأر ثم فروا هاربين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحالوهم إلى نيابة عين شمس لمباشرة التحقيق.

 

 


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