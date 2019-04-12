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"أهمية التعديلات الدستورية للمرحلة المقبلة" فى صالون المنصورة الثقافى غدا

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:26 ص
"أهمية التعديلات الدستورية للمرحلة المقبلة" فى صالون المنصورة الثقافى غدا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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يعقد صالون المنصورة الثقافى ندوة بمكتبة مصر العامة، غدا السبت، حيث يستضيف الصالون الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، والمستشار محمد الشناوي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية السابق.
 
ويشهد الصالون المحافظ الدكتور كمال شاروبيم، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية ولفيف من شباب المحافظة والدكتورة رباب عبد الحافظ مدير عام المكتبة.
 
يدير الصالون الكاتب الصحفى حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ويتناول الصالون المواد الدستورية المقترحة، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء الدستورى.

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