"أهمية التعديلات الدستورية للمرحلة المقبلة" فى صالون المنصورة الثقافى غدا

الدقهلية - شريف الديب

يعقد صالون المنصورة الثقافى ندوة بمكتبة مصر العامة، غدا السبت، حيث يستضيف الصالون الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، والمستشار محمد الشناوي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية السابق.

ويشهد الصالون المحافظ الدكتور كمال شاروبيم، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية ولفيف من شباب المحافظة والدكتورة رباب عبد الحافظ مدير عام المكتبة.

يدير الصالون الكاتب الصحفى حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ويتناول الصالون المواد الدستورية المقترحة، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء الدستورى.