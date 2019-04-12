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أكثر من 330 ألف فنزويلى ضحايا العنف خلال 20 عاما من حكم تشافيز

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:50 م
أكثر من 330 ألف فنزويلى ضحايا العنف خلال 20 عاما من حكم تشافيز فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إنه قتل أكثر من 330 الف شخصا بسبب العنف فى فنزويلا منذ عام 1999 وحتى 2018، أى منذ تولى هوجو تشافيز فى الحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى المتوسط يقتل 40 شخصا يوميا، كما أن يعيش معظم الفنزويليين فى الفقر، ففى العام الماضى وحده توفى 14336 شخصا فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية، منهم 383 من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يموتوا كل أسبوع.

وقال مدير مرصد العنف الفنزويلى، برسيو ليون، "الفنزويليون يعانون من الجوع، لكنهم يخشون أيضا، لأن هناك الكثير من الوفيات والكثير من الظلم، فلم تكن فنزويلا دولة عنيفة، ولكن الآن  ترتفع أكثر فأكثر".

وأشار ليون إلى أنه فى عام 2018 قتل 7523 فنزويليا لمقاومتهم سلطات أمن الدولة، من الشرطة والهيئات العسكرية، التى تتلقى أوامر من النظام واصبحت زراعه القمعى لأولئك الذين ينتقدون مادورو.

وأضاف ليون أنه بين عامى 2016 و2018، قتل مسؤولو الأمن 18339 شخصًا ، أى ما يعادل 509 مواطنين شهريًا، ومنذ بداية 2019 فقط قتلت الشرطة 15 شخصًا يوميًا على أساس مقاومة السلطة".

وأضاف أن 91 % من جرائم القتل تترك دون تحقيق ولا يتم القبض على الجناة، وهذا يساهم بشكل كبير فى المزيد من العنف وزيادة الجرائم فى البلاد، مضيفا أن سجون فنزويلا ليست مؤهلة بشكل جيد.


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