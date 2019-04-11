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وزير الكهرباء يستعرض مع وزير ألمانى نجاح مصر فى تطوير قطاع الطاقة

الخميس، 11 أبريل 2019 09:23 ص
وزير الكهرباء يستعرض مع وزير ألمانى نجاح مصر فى تطوير قطاع الطاقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
برلين (أ ش أ)
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استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التجربة المصرية الناجحة فى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة وتحقيق فائض فى الطاقة المولدة فى مصر لأول مرة منذ 4 أعوام، وذلك خلال لقائه مع أندرياس فيشت وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على هامش مؤتمر "حوار برلين للتحول فى مصادر الطاقة" الذى تستضيفه العاصمة الألمانية.

كما استعرض وزير الكهرباء، أيضاً، فى اجتماع الليلة الماضية الذى حضره السفير المصرى فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى، الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مستشهداً ببناء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى "بنبان" بصعيد مصر من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وأكد الدكتور محمد شاكر حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع ألمانيا فى قطاع الطاقة ونقل الخبرة والتكنولوجيا الألمانية الرائدة لاستغلال الفرص غير المحدودة التى يزخر بها قطاع الطاقة المصرى.

ومن جانبه، أكد المسئول الألمانى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر انطلاقاً من الأهمية البالغة التى توليها المانيا لمصر فى ظل موقعها الاستراتيجى ودورها المحورى فى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ولا سيما فى ظل تحول مصر لمركز إقليمى لنقل وتداول وتوزيع الطاقة لما فى ذلك الكهرباء.

وتم الاتفاق، فى نهاية الاجتماع، على تكثيف الاتصالات والحوار بين الجانبين المصرى والألمانى لزيادة مستوى التعاون بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها البلدان فى قطاع الطاقة؛ لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة.

 


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