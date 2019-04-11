وزير الكهرباء: مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجالات الطاقة

برلين(أ ش أ)

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجالات الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، اليوم الخميس، أن مشاركته فى مؤتمر الطاقة الدولى بمقر وزارة الخارجية الألمانية بمشاركه وزراء ومتخصصين فى مجال الطاقة وممثلين من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم أضافت أبعادا جديدة ورؤى مختلفة.

وأضاف أن العالم كله يمر بمرحلة تحول كبير فى مجال الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار تقليل الانبعاثات الحرارية والغازات المنبعثة، ما أدى إلى التوجه إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار وزير الطاقة إلى أنه كانت هناك فرصة للمشاركة فى العديد من الندوات التى أقيمت على هامش المؤتمر مع مجموعة من خبراء الطاقة فى ألمانيا، ما كان استفادة قصوى.

ولفت إلى أن مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجال الطاقة، لاسيما وأن عام 2014 شهد فيه الشعب المصرى ظروفا شديدة الصعوبة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نظر إلى ملف الطاقة كقضية آمن قومي.. موضحا أنه تم وضع إطار وهدف للتغلب على هذه المشكلة فى أسرع وقت وتم وضع خطه عاجلة أدخلت قدرات تصل إلى ٣٦٣٢ ميجا وات فى ثمانية أشهر.

وتابع شاكر "إن مؤتمر مارس 2015 كان له عظيم الأثر فى التأثير الإيجابى على ملف الطاقة فى مصر.. حيث أجريت مقابلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و جو كيزر رئيس شركه (سيمنس) ونجحنا فى توقيع اتفاقات ومد شبكة كهربائية فى ثلاث محطات عملاقه وقامت شركه (سيمنس) بالتعاون مع شركائها المصريين بالقيام بعمل هائل، وانتهينا من تشغيل المحطات فى خلال 28 شهرا وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل".

وأشار وزير الطاقة إلى كلمة رئيس شركة (سيمنس) جو كيزر فى افتتاح مؤتمر الطاقة بالقول إن مصر نموذجا يحتذى به على مستوى العالم فى مجال الطاقة الكهربائية وهو أمر غير مسبوق.. لافتا إلى اجتماع تم تنظيمه فى مقر السفارة المصرية بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا مع وفد من شركه سيمنس ورئيس شركه سيمنس وتم مناقشه وطرح طريقة جديدة لعمل وقود من الطاقات الجديدة والمتجددة (الوقود الكهربائى).

ولفت الوزير إلى تطوير التعاون مع شركه (سيمنس) ليس فقط فى مجال زيادة قدرات الطاقة الكهربائية ولكن أيضا فى مجال شبكات النقل لاسيما وأنه تم عمل تطوير فى شبكات نقل الطاقى الكهربائى على الجهود الفائقى ب 500 كيلو فولت.