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الخميس، 11 أبريل 2019 11:36 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية البولندي يعرب عن تطلعه لزيارة مصر لدفع العلاقات بين البلدين

الخميس، 11 أبريل 2019 10:18 م
وزير الخارجية البولندي يعرب عن تطلعه لزيارة مصر لدفع العلاقات بين البلدين السفير حسام القاويش
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أعرب وزير الخارجية البولندى جاسيك كزابوتويمز ، عن تطلعه إلى زيارة مصر قريبا لإعطاء دفعة أكبر للعلاقات بين البلدين، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، فضلاً عن التباحث حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير البولندي - خلال لقائه مع سفير مصر لدى بولندا السفير حسام القاويش ، اليوم الخميس ، اهتمامه بتعزيز التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات البولندية فى السوق المصرية.

من جانبه، تناول السفير المصري - خلال اللقاء - التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، والبرامج التي تنفذها الحكومة من أجل الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين عبر تنفيذ برامج ومشروعات طموحة في مجال البنية التحتية، ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن السكنية الجديدة، فضلا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي السياق، أعرب السفير القاويش  ،عن تطلعه لمزيد من الانخراط البولندي في النشاط الاستثماري بمصر، والمضي في خطوات تأسيس المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة قناة السويس.

كما نوه السفير المصرى بالتقدُّم الكبير الجاري في ملف تعزيز الحريات والديمقراطية وتمكين المرأة والشباب، والحق في السكن اللائق، فضلاً عن تطوير منظومة التعليم وتوفير الرعاية الصحية، وسبل تعزيز تمتع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية ، واستعرض سفير مصر في بولندا - أيضا - دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما على المستويين العربي والافريقي.

 


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