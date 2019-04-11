وزير الإعلام اليمنى: ندعو مجلس الأمن لإدانة انتهاكات الميلشيا الحوثية

إيمان حنا

أدان وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإرياني ، اقتحام المليشيا الحوثية منازل عدد من قيادات الدولة والشخصيات السياسية والاجتماعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وإرهاب الساكنين فيها من نساء وأطفال وكبار السن، وإخراجهم بالقوة والسيطرة عليها .

وقال الإرياني، عبر صفحته "بتويتر"، ان هذه الاعتداءات تؤكد مضي المليشيا الحوثية في التصعيد ومساعيها الواضحة لنسف كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث ، لحل الأزمة بطريقة سلمية والضغط لتنفيذ بنود اتفاق السويد الذي ترفض المليشيا تنفيذه في تحدي صارخ للمجتمع الدولي.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن وكل منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه الاعتداءات ووقف كل اشكال الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من أعمال قتل وقمع وخطف وتنكيل وتجويع وتقييد الحقوق والحريات.

وأكد وزير الاعلام ، أن هذه الممارسات الهمجية لن تمنع رجالات الدولة وكل الشرفاء في الوطن من المضي في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وكذلك عقد اجتماع ‎مجلس النواب بناءً على القرار الجمهوري ودعوة الرئيس ‎عبد ربه منصور هادي لانعقاد دورته الغير اعتيادية،في محافظة ‎حضرموت خلال الأيام القادمة، وتحرير كل شبر من الأراضي اليمنية، بل ستزيدهم عزيمة وإصرار على هزيمة ودحر المشروع الإيراني من اليمن .