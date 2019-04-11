نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم، بالتعاون مع إدارة التوعية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ندوة للسائقين والفنيين والعاملين بالهيئة بقاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة، للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وأهمية مكافحتها.

وشارك بالحضور أعضاء اللجنة النقابية، ومختار أبو الفتوح - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، والدكتور محمود نصر من الطب الشرعى، وأميرة شافعي من إدارة التوعية، حيث تم توعية السائقين والفنيين بأضرار التعاطي وتأثيره على قدرتهم الصحية وقدرتهم على العمل، واستفسر الحاضرون عن أسلوب الإقلاع عن التعاطي وذلك من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان والعلاج مجاناً وفي سرية تامة، صرح بذلك مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة.