video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات

الخميس، 11 أبريل 2019 03:24 م
نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم، بالتعاون مع إدارة التوعية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ندوة للسائقين والفنيين والعاملين بالهيئة بقاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة، للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وأهمية مكافحتها. 

وشارك بالحضور أعضاء اللجنة النقابية، ومختار أبو الفتوح - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، والدكتور محمود نصر من الطب الشرعى، وأميرة شافعي من إدارة التوعية، حيث تم توعية السائقين والفنيين بأضرار التعاطي وتأثيره على قدرتهم الصحية وقدرتهم على العمل، واستفسر الحاضرون عن أسلوب الإقلاع عن التعاطي وذلك من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان والعلاج مجاناً وفي سرية تامة، صرح بذلك مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة.

 

نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات (1)
 
 
نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات (2)
 

 

نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات (3)
 

 

نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات (4)
 

 

نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات (5)
 

 

نظافة الجيزة تنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات (6)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللجنة النقابية للعاملين بنظافة الجيزة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة

الجيزة

اخبار الجيزة

نظافة الجيزة

هيئة النظافة بالجيزة

المخدرات

مكافحة المخدرات




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة