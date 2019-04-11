نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس حيث تواجد بالميناء 137 سفينة، تراكي منهم علي الأرصفة 43 سفينة جاري تفريغهم.

ويجري تفريغ السفينة "كورينا" قادمة من فرنسا وعلي متنها 63 ألف طن قمح ، والسفينة "بيترا تو" قادمة من روسيا وعلي متنها 40 ألف طن قمح ، والسفينة "راماجاز" قادمة من قبرص وعلي متنها 9 آلاف طن متري من الغاز ، والسفينة "إن سي سي غزال" قادمة من السعوديه وعلي متنها 26 ألف طن جازولين ، والسفن "اشيليس" ، و "ريد اورشيد" ، و "ستاتينث" ، و "باسيفيك تالينت" قادمين من أمريكا وعلي متنهم 213 ألف طن فحم ، ويجري أيضاً تفريغ شحنة ذرة تزن 33 ألف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة "بار" وتواجد بالمخطاف الخارجي 35 سفينة ، وعلي المخطاف الداخلي 10 سفن.

وأضاف الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات ، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطاران سكة حديد محملين ب 3100 طن قمح متجهين إلي المطاحن في أسيوط وبني سويف ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار عليه شحنة فحم تزن 1300 طن متجه الي التبين ، كما تم دخول وخروج 12718 شاحنة عامة من والي الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 912 ألف طن منهم 362 ألف طن قمح.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.