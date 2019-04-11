نجوم الأهلى يشاركون فى ختام بطولة دورى السفارات الأجنبية

كتبت: إنجى مجدى

تختتم، غدا الجمعة، بطولة دورى سفارات الدول الأجنبية فى مصر، Embassies Football Tournament لكرة القدم بالنادي الأهلى الشيخ زايد، والتي تشارك السفارة الالمانية في تنظيمها مع النادي الأهلي.



النادى الاهلى

ويخوض فريق السفارة الألمانية مواجهة قوية الساعة 2 ظهرًا أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدور نصف النهائي من البطولة، فيما يلتقي فريقا سفارتي ماليزيا وكوت ديفوار في 3 عصرًا.

وتقام الساعة 4 عصرًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن تقام مباراة استعراضية لنجوم الأهلي القدامى الساعة 5 عصرا، ويشارك بها عدد من لاعبي الأهلي والمنتخب الوطني السابقين، منهم خالد بيبو وسيد معوض ومحمد فاروق وعادل مصطفى وياسر ريان وهشام حنفي وأمير عبد الحميد ، وتقام المباراة النهائية الساعة 6 مساءً، ويليها مراسم تسليم كأس البطولة والميداليات.