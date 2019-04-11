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موسكو تتهم واشنطن بنوايا عسكرية فى برنامجها لغزو القمر

الخميس، 11 أبريل 2019 11:24 ص
موسكو تتهم واشنطن بنوايا عسكرية فى برنامجها لغزو القمر دميترى روجوزين
موسكو(أ ش أ)
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اتهم رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) دميترى روجوزين، واشنطن بأن برنامجها لغزو القمر من جديد، يتضمن خططا لتطوير تكنولوجيا قد تستخدم فى الصناعات العسكرية.

وقال روغوزين- فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس "غالبا ما تكون مثل هذه العمليات فى الفضاء غطاء لبعض العمليات العسكرية غير المعلنة".

وأضاف "أمام الأمريكيين الآن مهمة سياسية لإيصال رواد إلى سطح القمر مرة أخرى، وعلى الرغم من أننى لا أفهم حقا إذا كانوا هناك سابقا، فلماذا يعيدون ذلك مرة أخرى ويكررون نفس العمل الفذ الذى قاموا به قبل 50 عاما؟ ما هى القيمة المضافة؟ نحن نفهم ذلك فى العقود الماضية، والآن غالبا ما تكون هذه العمليات فى الفضاء نوعا من الغطاء لتنفيذ بعض العمليات غير المعلنة".

وأشار إلى أن الرحلات الأمريكية إلى القمر بشكل أساسى تأتى لتطوير تكنولوجيات جديدة، سيتم استخدامها بعد ذلك فى التكنولوجيا العسكرية.

واعتبر روجوزين أن هذا النوع من العمل يخلق قدرا هائلا من التقنيات ذات الصلة، لكن هذه التقنيات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضا، كما "صممنا نحن مركبة (بوران) المأهولة بشكل عام لبرنامجنا العسكرى فى العهد السوفيتى".

 


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واشنطن

غزو القمر

وكاله الفضاء الروسيه




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