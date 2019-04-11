"مقشة" ومروحة سقف وفيل.. أغرب الرموز الانتخابية فى الانتخابات الهندية

كتبت ريم عبد الحميد

يشارك حوالى 900 مليون هندى فى الانتخابات الوطنية التى تبدأ اليوم الخميس، وتمتد لقرابة ستة أسابيع، فيما يوصف بأنها أكبر ممارسة للديمقراطية فى العالم.

ويشمل السباق العديد من الأحزاب السياسية كل منها له رمز، وهذه الرموز نفسها أصبحت ملمحا فريدا للديمقراطية، بحسب ما تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



مروحة سقف رمز انتخابى

فعندما بدأت الهند أول انتخابات وطنية فى عامى 1951 و1952، كان حوالى ثلاثة أرباع الناخبين أميين. ولمساعدتهم فى التعرف على الحزب الذى يختارونه، تم تخصيص رموز مرئية للأحزاب والمرشحين. بينما زادت نسبة التعليم بشكل هائل فى الهند منذ هذا الوقت، إلا أن اختيار الأحزاب للرموز لم يتلاشى.



رمز اليد

وحتى وقت قريب كان الماكينات الخاصة بالتصويت فى الهند تحمل اسم المرشح ورمز الحزب فقط. لكن هذه المرة ستكون صورة المرشح موجودة على الآلة بجوار الرمز.

وفى حين أن الأحزاب السبعة القومية فى الهند وأحزاب الولايات البالغ عددها 64 لديهم رموز، فأن اللجنة الخاصة بالانتخابات لديها مجموعة من الرموز المجانية التى يمكن أن يستخدمها المنظمات الأصغر ذات الشهرة الأقل.



المقشة أحد الرموز الانتخابية

ومن أبرز الرموز الانتخابية فى الهند والتى جذبت انتباه الناخبين:

اللوتس: وهى الزهرة الوطنية للهند ورمز الحزب الحاكم القومى الهندى بهاراتيا جانتا، وهى ترمز لإله المعرفة فى الهندوسية وتشير لصلة الحزب بالديانة الهندوسية وتقاليدها.

اليد: هى الرمز الوحيد الذى يشير لجزء من الجسم مسموح باستخدامه فى الانتخابات، ويعتبر حزب المؤتمر الوطنى الهندى، وهو حزب المعارضة الرئيسى اليد رمزا للقوة والوحدة.

الفيل: رمز لحزب بهاوجان ساماج الذى يستمد قوته من طائفة الداليت، وهو من الأحزاب القليلة الذى يستخدم حيوانا رمزا له، وتم التخلى عن الرمز بشكل كبير بعد احتجاجات جماعات حقوق الحيوان.

العجلة: وهى رمز سياسى ذو شعبية نظرا لشيوع استخدامها فى النقل، وتستخدمها ثلاثة أحزاب إقليمية.



اللوتس

المقشة: أحد الأحزاب الجديدة فى الهند وهو حزب الرجل العادى فى ولاية دلهى يستخدم المقشة "المكنسة اليدوية" رمزا له فى إشارة إلى أن الحزب سيقضى على الفساد.

مروحة السقف: يتم استخدام الآلات المنزلية كرموز من قل بعض الأحزاب، ومنها حزب فى جنوب الهند استخدم مروحة سقف.



الفيل رمز انتخابى أثار احتجاجات

الموز: استخدام حزب فى وسط الهند الموز رمزا له، ولا أحد يعرف السبب وراء هذا الاختيار الغريب.