video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 18أخرين فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقنا

الخميس، 11 أبريل 2019 11:45 م
مصرع شخص وإصابة 18أخرين فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقنا قوات أمن - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بنجع أبو فاطمة بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بين عائلتي "الفواطم" و"الخلابصة"، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 18أخرين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الاشتباكات.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، تلقت اخطارا عن اصابة محمود طه فؤاد 25 سنة ومحمود منصور 29 سنة وحسين طه وزيري 21 سنة ومحمود مجدي ابوالحمد 30 سنة واحمد ابوالوفا محمد 40 سنة وعبدالعاطف احمد محمد ابراهيم 53 سنة وجميعهم مقيمين فرشوط ووفاة احمد ابوالوفا محمد 40 سنة وإصابة 8 أخرين.



 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

اخبار قنا

مركز ابوتشت قنا اليوم

اخبار مصر

محافظة قنا

مشاجرة عائلية




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة