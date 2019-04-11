مصرع شخص وإصابة 18أخرين فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقنا

قنا - وائل محمد

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بنجع أبو فاطمة بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بين عائلتي "الفواطم" و"الخلابصة"، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 18أخرين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الاشتباكات.



كانت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، تلقت اخطارا عن اصابة محمود طه فؤاد 25 سنة ومحمود منصور 29 سنة وحسين طه وزيري 21 سنة ومحمود مجدي ابوالحمد 30 سنة واحمد ابوالوفا محمد 40 سنة وعبدالعاطف احمد محمد ابراهيم 53 سنة وجميعهم مقيمين فرشوط ووفاة احمد ابوالوفا محمد 40 سنة وإصابة 8 أخرين.







