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الخميس، 11 أبريل 2019 07:30 م
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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الخميس، 11 أبريل 2019 07:06 م
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية انقلاب سيارة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين، إثر إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الاقليمى بجوار نزلة تلوانة، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الاقليمى بجوار نزلة تلوانة ونتج عنها مصرع شخصان وإصابة 5 أشخاص على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.
 

 

 


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