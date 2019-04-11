"مشكل فرحة".. فاعلية لطلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت «أسرة Plato» بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، فاعلية بعنوان «مشكل فرحة»، ضمن مهرجان الأسر العليا التابع لإتحاد طلاب جامعه الإسكندرية في الساحة الداخلية لكلية الآداب.

وقدم طلاب الكلية فقرات فنية وترفيهية داخل ساحة الكلية وتقديم اكلات من مختلف الثقافات، وعمل مكياچ سينيمائى مرعب علي وجوه وأيادي الطلاب، ومعرض فني، وتعليم الرسم، والكروشيه، والأشغال اليدويه بالخرز، والخط العربي، مع وجود دوري معلومات Plato، وقهوة مُصغرة تحت مسمي «قهوه Plato» كانت تحتوي ع الدومينو والشطرنج، وبعض الألعاب الترفيهيه مثل: لعبة الكراسي، والبيبسي، والزبادي، كونكت فور، وكورة البينج، مع وجود فريمات خاصه بالأسرة لتصوير الطلاب بها و بعض الملابس التنكرية لعدة حضارات، توزيع 500 اشغال ورقية ، توزيع بلونات ، كما ان بداية الفاعلية كانت بأستعراض باركور.

وشهدت الفاعلية كاملة إقبال شديد من الطلاب ، وشارك فى الفاعلية مقرر الأسرة محمود محمد عبد المطلب، رائد الأسرة الدكتورة نادية السيد عبد القادر، أمين لجنة الأسر حسن جمال ورئيس اتحاد طلاب آداب إبراهيم كمال.