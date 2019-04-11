مركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" تفشل فى الهبوط على سطح القمر

كتب هيثم سلامة

فشلت المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" فى الهبوط على سطح القمر اليوم، وذلك عقب التقاط أول صورة لها.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربى:" للأسف الشديد المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت" لم تهبط بسلام على سطح القمر. ومع ذلك إرسال مركبة فضائية إلى القمر هو إنجاز عظيم وإسرائيل هي الدولة السابعة التي أنجزت ذلك".





وكان بنيامين نيتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى ،صرح بأن الهبوط على القمر خطوة مهمة بالنسبة للبشرية ونحن الدولة الرابعة فى العالم التى تنجز ذلك، ولدينا خيال لتحقيق ذلك، ولكن سرعان ما فشلت المركبة الفضائية خلال هبوطها.