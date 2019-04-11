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الخميس، 11 أبريل 2019 03:53 م
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مدير العمل الدولية بالقاهرة السابق: إنشاء المنظمة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية

الخميس، 11 أبريل 2019 03:01 م
مدير العمل الدولية بالقاهرة السابق: إنشاء المنظمة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية من احتفالية منظمة العمل الدولية
كتب محمود راغب
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أعرب المدير السابق لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إبراهيم عوض، عن سعادته لمنحه فرصة الحديث عن المنظمة، خلال الاحتفال بمئويتها، اليوم الخميس.
 
 
وأضاف عوض، خلال كلمته، اليوم الخميس، أنه من أبرز الفرص التى منحتها منظمة العمل الدولية، لخدمة قضية العدالة الاجتماعية، سواء فى مقرها بمكتب شمال القاهرة أو مقر المنظمة في جنيف، تعبر عن قدرتها في التغيير للأفضل، باعتبارها اقدم منظمة في الامم المتحدة بعد إنشاءها بعد الحرب العالمية الأولى.
 
 
وأشار عوض، إلى أن إنشاء المنظمة جاء للدفاع عن حقوق العمال بعد الثورة الصناعية، ثم انشأت حركة العمال ومنها إلى عمل الدستور، ذلك لأن المفهوم الأساسي لتكوين دولة للعمل لا يمكن ان يقوم بدون السلام الاجتماعي في كل دولة بالعالم، لذلك تمتاز المنظمة لأنها ثلاثية الطابع، لاتعتمد فقط على الحكومات، لكن أيضًا العمال ممثلون فى منظماتهم لتحقيق السلام الاجتماعى، وصحاب الأعمال، للترابط بين خيوطه الثلاثة.
 
 
وأوضح عوض، أن مصر انضمت إلى منظمة العمل الدولية منذ 60 عامًا، وقدمت أعمال واضحة لجميع دول الأعضاء، فالمنظمة مثل كائن حى فى التطور لا تقف عند قضايا بعينها، وتختلف خلال عقودها في تحديد مستقبل العمل، وهذا ما شرعت فيه المنظمة.
 
يذكر أنه من أبرز المصريين الذين خدموا في منظمة العمل الدولية، "عباس عمار نائب المدير العام للمنظمة سابقًا، وصلاح أيوب، وإبراهيم خليفه، وجورج قنواتي، وسمير رضوان".
 
 

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