محافظ شمال سيناء يوجه بالانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والوزارات والجهات المركزية قبل نهاية السنة المالية.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء اليوم أن المحافظ أعلن التوجيهات أثناء الاجتماع التنفيذي المصغر الذي عقد برئاسته لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، رؤساء مجالس المدن ، ومديري المديريات والإدارات المركزية والتى تضمنت تعظيم الاستفادة من المخصصات المالية.

وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية بأهمية استكمال المشروعات القائمة للانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية، مشددًا علي سرعة إعادة تأهيل ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة العريش بعد الانتهاء من تركيب خطوط المياه .

وأصدر المحافظ توجيهاته بمنع إدخال أو توصيل أية مرافق أو بنية تحتية إلي الأراضي الواقعة بزمام ترعة السلام ببئر العبد، كما أصدر توجيهاته بعدم تركيب أسلاك كهرباء هوائية واستبدالها بالكابلات الأرضية في مشروعات الكهرباء في الخطة الاستثمارية الجديدة .

من جانبه استعرض محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، لمجالس المدن في قطاعات الكهرباء

والطرق و تحسين البيئة و تدعيم الوحدات المحلية.

واستهل المحافظ والحضور الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادث الشيخ زويد .

من جانب آخر اعلنت مديرية الصحة بشما سيناء استعدادها لبدء المسح الطبي للاجانب واللاجئين في مصر بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، ان نقاط الفحص علي مستوي المحافظة بجميع الادارات الصحية، فى المركز الحضري اسيوط ادارة العريش الصحية، المركز الحضري ببئر العبد ادارة بئر العبد الصحية، مستشفي الشيخ زويد الادارة الصحية بالشيخ زويد ، وحدة الرعاية الاولية بالحسنة ادارة الحسنة الصحية، وحدة الرعاية الاولية بالبرث ادارة رفح الصحية، وحدة الرعاية الاولية بإدارة نخل الصحية.

واوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام أن اعمال الفحص لا تستغرق دقائق فضلا عن مجانية الكشف بنقاط الفحص المقررة بالمحافظة.