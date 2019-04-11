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محافظ سوهاج يفتتح مهرجان سوهاج للتسوق بالحديقة المتحفية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:46 ص
محافظ سوهاج يفتتح مهرجان سوهاج للتسوق بالحديقة المتحفية جانب من المهرجان
سوهاج – عمرو خلف - محمود مقبول
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افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، مساء أمس، مهرجان سوهاج للتسوق المقام بالحديقة المتحفية، والذى ينظمه مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بالتعاون مع المحافظة.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن هذا المعرض يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنشيط الصناعات المختلفة وإعادة إحياء الحرف اليدوية فى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لفترة الأعياد القادمة لتوفير المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين، عن مثيلاتها بالسوق الخارجى.

وصرح المتحدث الرسمى أن المحافظ تفقد أجنحة المهرجان المختلفة والذى يشارك به 95 عارضا من مختلف المنتجات، فضلاً عن جناح مخصص لجامعة سوهاج، لافتاً إلى أن المعرض شمل منتجات المناطق الصناعية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، كما ضم المهرجان أجنحة لمبادرة "مشروعك" للتنمية المحلية والمجتمعية، وجناح لإدارة التنمية بالمحافظة، وجناح لجهاز تنمية المشروعات.

وأشار " التوني" أن المحافظ أكد على أهمية المهرجان فى تسويق الصناعة بمحافظة سوهاج، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية ودعم محافظات الصعيد، وتعظيم المنتج المصرى.

وذكر المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ قام بالتسوق والشراء من الشباب العارضين بالمهرجان تشجيعا لهم، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك" بالمحافظة يقدم الرعاية اللازمة للشباب ومشروعاتهم، من خلال توفير القروض اللازمة، والتسويق لهم من خلال المعارض، والمهرجانات التسويقية.

حضر الافتتاح اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وجيهان ربيع رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال.


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