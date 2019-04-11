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محافظ الجيزة: أنفقنا أكثر من 200 مليون جنيه لرصف طرق حيوية بالمحافظة

الخميس، 11 أبريل 2019 12:50 م
محافظ الجيزة: أنفقنا أكثر من 200 مليون جنيه لرصف طرق حيوية بالمحافظة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتضع مصلحة المواطن أولوية.
 
وأضاف محافظ الجيزة، أن الأشهر الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف كان لها أثر بالغ على المواطنين، ولاقت استحسان كبير حيث تم تحويل العديد من الطرق والشوارع التى كانت يصعب السير فيها إلى محاور مرورية ذات كفاءة عالية ساهمت فى توفير حلول مرورية للمواطنين حيث تم ضخ أكثر من 200 مليون جنيه لرصف شوارع وطرق حيوية بالعديد من قطاعات المحافظة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى وجه خلاله رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بتكثيف مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة فى حل المعوقات التى تواجه المواطنين قائلا " نستهدف المواطن البسيط فى عملنا ونسعى لتقديم خدمات أفضل لمواطنينا"، مشددا على الاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها على الفور.
 
وناقش المجلس الننفيذى لمحافظة الجيزة، عددا من الموضوعات التى تمس حياه المواطنين جاءت على رأسها الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية وأعياد شم النسيم وشهر رمضان المبارك وحملات تمشيط الأسواق من السلغ الغذائية الفاسدة.
 
كما تابع المحافظ الموقف النهائى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها، مؤكدا على إزاله أى معوقات للانتهاء منها بالكامل لمواجهة أى مشكلات فى الانقطاعات للمياه خلال فصل الصيف وخاصة بالنقاط الساخنة التى تعانى من انقطاع مياه الشرب.
 

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