محافظ الإسماعيلية يسلم 323 فدانًا بـ22 مليون جنيه لواضعى اليد الجادين

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

سلم اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بتسليم الدفعة الرابعة من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ25% من القيمة الإجمالية لثمن الأرض التى فى حوزتهم، حيث تم تسليم 11 عقد تمليك للأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تم الانتهاء من تحرير عقودها فى المرحلة الرابعة بلغت نحو 323 فدان وواحد قيراط بقيمة مالية إجمالية قدرها 22.7 مليون جنيها تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض، بالإضافة الى تسليم 9 عقود تمليك لأراضى مبانى بإجمالى مساحة قدرها 3303.6 مترا مربعا بلغت قيمتها المالية 2.1 مليون جنيها

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده المحافظ بحضورالمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال خلف مدير عام حساب استصلاح الأراضى وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وفريق العمل من أعضاء اللجنة المختصة بالثمين والمعاينات والفحص

وأكد محافظ الاسماعيلية خلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين، على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لجميع واضعى اليد الذين تم إخطارهم بإنهاء اجراءات التثمين، وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة وتنفيذ خطة الدولة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول سلب أى شبر من أملاك الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، وإستكمالا لتنفيذ اجراءات وبرامج ملف استرداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة

وفى سياق آخر، وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بضرورة بذل أقصي الجهود خلال شهر رمضان لمواجهة الغلاء وإرتفاع الأسعار، مشيرا الى إيجاد آليات خاصة لضبط وتخفيض أسعاركافة السلع الأساسية والإستراتيجية، وخاصة مستلزمات الشهرالكريم لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين، وذلك فى إطار الإستعدادات لإستقبال شهررمضان الكريم و تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضبط حركة الأسوا، ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق

وأصدرمحافظ الإسماعيلية خلال المؤتمر توجيهات لجميع التجار بإطلاق مبادرة خلال تلك الفترة وعلى مدى شهر رمضان الكريم بتخفيض جميع أسعار كافة السلع واللحوم والدواجن، من أجل إسعاد المواطنيين وتلبية إحتياجتهم وخلق روح التكافل الإجتماعى، وإحداث نقلة نوعية وطفرة فى شكل العلاقة فيما بين التاجر والمستهلك.