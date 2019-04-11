محافظ أسيوط ومدير الأمن ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

أسيوط هيثم البدري

شهد اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ؛ جلسة إتمام الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "النواصر" و"الفيران" بمركز البدارى، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة "أسيوط بلا ثأر" فى جميع قرى ومراكز المحافظة لانهاء الخصومات الثأرية .

جاء ذلك بحضور اللواء جمال شكر ، مدير أمن أسيوط ، والمهندس نبيل الطيبى ، السكرتير العام المساعد واللواء الدكتور منتصر عويضة ، مدير المباحث الجنائية ، اللواء اشرف عبد الله ، رئيس فرع الأمن العام لوسط الصعيد ،واللواء مصطفى الدرديرى ، نائب المدير لقطاع الجنوب والشرق، واللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن ،والعقيد محسن شريت والمقدم أحمد سليم رئيس فرع بحث شرق ، والمقدم محمود بدوى رئيس مباحث البدارى ، والمهندس ايمن محروس رئيس مركز ومدينة البدارى ، والعشرات من أفراد العائلتين والقرى المجاورة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

و نجحت لجنة المصالحات بالتنسيق مع القيادات الأمنية بالمحافظة بإتمام الصلح وإنهاء الخصومة بين أفراد العائلتين والتى توفى على إثرها العديد من افراد العائلتين ، وبدأت فاعليات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قام أحد أفراد عائلة "النواصر" بحمل الكفن "رمز العفو والتسامح" وتسليمه إلى بعض أفراد عائلة "الفيران" ، وتلا طرفى الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى ، وتم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة، ثم تلقى أفراد عائلة "الفيران" العزاء من أهالى القرية وجميع الحضور.

وأشاد محافظ أسيوط ،بجهود العائلتين المتصالحتين فى حقن الدماء وتحكيم العقل و إنهاء الخصومة الثأرية مطالبا جميع العائلات المتخاصمة بالتخلص من العادات والتقاليد السيئة للقضاء نهائيا على ظاهرة "الثأر" واقتلاعها من جذورها والاتجاه للبناء واستكمال عجلة التنمية مطالبا رجال الامن والقيادات الدينية ورجال المصالحات بتفعيل مبادرة "أسيوط بلا ثأر" وتكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح موجهًا لهم تحية شكر وتقدير على دورهم فى انهاء الخصومات بالتصالح .

على جانب آخر، افتتح محافظ أسيوط ، ملعب نجيل صناعى بنادى البدارى الرياضى بتكلفة بلغت 238 ألف جنيه وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل والذى يشمل افتتاح العديد من المشروعات الخدمية التنموية بجميع المراكز والأحياء ، وهنأ المحافظ أبناء مركز البدارى بإفتتاح الملعب مؤكدًا ضرورة ممارسة الأطفال والشباب للرياضة لاستغلال طاقاتهم وصقل مواهبهم بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات.

والتقى بالمواطنين والشباب عقب الافتتاح، مؤكدًا على وجود خطة تطويرية خاصة بمراكز الشباب والأندية فى القرى والأحياء والنجوع ستسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال إنشاء ملاعب وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن منوهًا أن المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام الكامل أيضا بالقرى المحرومة والأكثر فقرًا من كل النواحى سواء الرياضية أو الشبابية.

كما تفقد المحافظ مدرسة كوم سعدة للتعليم الأساسى ، والتى تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 5 مليون و320 ألف جنيه ودخلت الخدمة العام الدراسى الحالى حيث تفقد معرض منتجات غذائية وملابس ومشغولات يدوية كما تجول داخل المدرسة وتفقد الفصول الدراسية والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وتحاور مع التلاميذ وأشاد بمستواهم التعليمى وأوصى مسئولى بالتربية والتعليم الاهتمام بالأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم وفى نهاية جولته بمركز البدارى تفقد محطة رفع صرف صحى بمدينة البدارى لمتابعة سير العمل بها.

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