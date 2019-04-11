محافظ أسيوط: الانتهاء من 156 مدرسة جديدة بـ578 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدري

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أنه عدد المدارس التي الانتهاء منها واستلامها والجاري طرحها بلغت 156 مدرسة بطاقة 2424 فصل دراسي بتكلفة 578 مليون جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدوله لتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الررئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة لا تألو جهدًا من أجل دعم المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم من خلال الانشاءات الجديدة للتغلب علي كثافة الفصول مؤكداً استمرار خطة المحافظة والمضي قدمًا في خطة التوسع فى المدارس جديدة موضحا انه تم استلام 42 مدرسة تم الانتهاء منها بطاقة 659 فصل دراسي بتكلفة 288 مليون جنيه كما يجري العمل في 42 مدرسة أخرى بتكلفة 291 مليون جنيه بطاقة 721 فصل دراسي وتم طرح 28 مدرسة جديدة للإنشاء بطاقة 424 فصل دراسي وجاري الاستعداد لطرح 44 مدرسة أخرى بطاقة 622 فصل دراسي مشيرًا إلى دعمه لجهود هيئة الأبنية التعليمة حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه أوضح مصطفى عبد الفتاح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إنه تم استلام 17 مدرسة جديدة بطاقة 307 فصل دراسي بتكلفة 92 مليون جنيه بتمويل من بنك الاستثمار فضلا عن استلام 23 مدرسة بطاقة 325 فصل دراسي بتكلفة 196 مليون بمنحة ألمانية واستلام مدرستين بطاقة 27 مدرسة بالمشاركة المجتمعية كما يجري العمل في 32 مدرسة بطاقة 595 فصل بتكلفة 219 مليون (بنك استثمار) و10 مدارس بطاقة 126 فصل بتكلفة 71 مليون جنيه (منحة ألمانية) كما تم طرح 28 مدرسة جديدة والاعلان عنها في الجرائد الرسمية بطاقة 424 فصل وجاري الاستعداد لطرح 44 مدرسة أخرى بطاقة 620 فصل دراسي.

و من جانب أخر حصدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط المركز الثالث جمهورى فى مسابقة "معرض مصر للعلوم والهندسة الجمهورى" الذى عقد بالمدينة العلمية بمدينة السادس من أكتوبر

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في بيان صباح اليوم أن المديرية لا تألو جهدًا في دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب والأطفال خلال مراحل التعليم المختلفة، مضيفًا أن هناك الكثير من الطلاب المصريين يمتلكون أفكارًا وابداعات تمثل نوعًا جدير بالاهتمام لاختراعات مميزة، مشيرا إلى أن دور المعلمين البحث على هؤلاء الطلا ب ورعايتهم والارتقاء بهم.

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن سعادته بما حققه الطلاب من فوزبمسابقة "معرض مصر للعلوم والهندسة الجمهورى" وفوز طالب بتمثيل مصر فى المعرض الدولى بأمريكا مشيدا بدور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط متمثلا فى التسهيلات والدعم المادى والمعنوى الكبير الذى قدمه للمديرية حتى يتمكن الطلاب من المشاركة فى المسابقة وكذا دوره فى دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي

ومن جانبه،أوضح الدكتور محمد السيد وكيل المديرية أن عدد المشروعات التي شاركت في المسابقة بلغت(47 )مشروعً علمى وبحثى ، ممثلين لمختلف الإدارات التعليمية,بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا .

وأضاف أن أسيوط حصدت 8مراكز من ال20 مركز الفائزة على مستوى الجمهورية بينهم طالب بمدرسة 30 يونيو و 7 طلاب بمدرسة الفائقين للعلوم والتكنولوجيا

كما فاز الطالب "سعد مخالى " من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط بالمركز الثالث جمهورى وتمثيل مصر فى المؤتمر الدولى بأمريكا عن مشروع " التعليم للأمام "