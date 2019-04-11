أكد متحدث باسم السلطات المحلية بإقليم هونان الصيني ، اليوم أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث خروج القطار المحمل بشحنة من الألومنيوم الخام عن مساره مؤخرا بوسط الإقليم.
ونقلت شبكة " فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله " إن القطار خرج مساء امس الأربعاء عن القضبان واصطدم بمنزل احد القرويين ، مما دى إلى مصرع الأشخاص الأربعة ، واثنين آخرين في عداد المفقودين".
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عربات القطار - المملوك لشركة أومنيوم الصين - تناثرت بعد الحادث داخل إحدى الغابات
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