ونقلت شبكة " فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله " إن القطار خرج مساء امس الأربعاء عن القضبان واصطدم بمنزل احد القرويين ، مما دى إلى مصرع الأشخاص الأربعة ، واثنين آخرين في عداد المفقودين".



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عربات القطار - المملوك لشركة أومنيوم الصين - تناثرت بعد الحادث داخل إحدى الغابات