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ماكرون يصدر قانونا لمواجهة "تخريب" السترات الصفراء

الخميس، 11 أبريل 2019 04:30 م
ماكرون يصدر قانونا لمواجهة "تخريب" السترات الصفراء ماكرون
كتب : أحمد علوى
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أصدر إيمانويل ماكرون القانون الخاص لمواجهة التخريب، الذى عانت منه الدولة مؤخرا على مدار الأسابيع الأخيرة بعد انطلاق التظاهرات التخريبية من قبل حركة السترات الصفراء، وفقًا لما نشرته صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وتسمح للشرطة القضائية بالاشتباه فى أى شخص وتفتيش أمتعته وكذلك فحص المركبات على الطرق دون سابق إنظار وكذلك أى شخص فى أى مكان مخصص للجمهور.

كما يمكن الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 15000 يورو لأى شخص، داخل أو خلال أو بعد مظاهرة مباشرة على الطرق العامة ، أو قام بإخفاء وجهه بالكامل أو جزءًا منه عن عمد دون سبب مشروع. "

وعن المادة رقم 3 المتعلقة بقيود المظاهرات، فقد تم تعديلها بعد قرار المجلس الدستورى، وهو مثير للجدل بشكل خاص، حيث أصبحت تنص على إمكانية حظر التظاهرات، بأمر من المحافظ أو محافظ الشرطة، بمجرد الاشتباه بوجود شخص يشكل "تهديدًا لخطورة معينة على النظام العام".

صرح وزير العلاقات مع البرلمان، مارك فيزنو ، أمس الأربعاء بأنه لن يكون هناك مناقشات أخرى فى البرلمان حول النص، والذى تم تعديله جزئيًا فى أوائل إبريل الجارى من قبل المجلس الدستورى.

 


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