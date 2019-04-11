ماريان عازز: جهود تمكين الشباب تمثلت فى نسبتهم بالبرلمان ووجودهم بالمواقع التنفيذية

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شاركت عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب والمرأة فى البرلمان الدولى للتسامح و السلام ماريان عازر فى مؤتمر البنك الدولى لشباب البرلمانيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تحدثت عن ثلاث نقاط: جهود الدولة لتمكين الشباب، وتشريعات البرلمان من أجل الشباب وأهم المبادرات التى تقدمها الدولة فى الإبداع و التكنولوجيا و ريادة الأعمال.

وقالت ماريان عازر - فى تصريح صحفى اليوم الخميس إنها ألقت كلمة أمام المؤتمر أكدت فيها أن مصر خصصت عاما للشباب عام ٢٠١٦م؛ إضافة إلى الفعاليات المختلفة من خلال مشاركة الرئيس والحكومة والبرلمان فى مؤتمرات الشباب للاستماع إليهم و تنمية قدراتهم.

ونوهت إلى جهود التمكين السياسى الممثل فى نسبة النواب الشباب فى البرلمان ووجودهم فى المواقع التنفيذية المختلفة. وأضافت: وبالنسبة للتشريعات فقد تم تشريع قانونى الشباب والرياضة و قانون حوافز العلوم والابتكار والتكنولوجيا وقانون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى والفنون والآداب وقانون وحدات الطعام المتنقلة.

وتابعت: إن الدولة طرحت مبادرات فى الإبداع والتكنولوجيا و ريادة الأعمال، ومنها مبادرة رواد النيل الذى يقدمها البنك المركزى بالتعاون مع جامعة النيل ودور مركز الإبداع التكنولوجيا ورعاية الأعمال فى مساندة ريادة الأعمال.. و أشارت الى خريطة الإبداع فى مختلف المحافظات التى يقدمها مركز "إبداع".



واختتمت ماريان عازر كلمتها قائلة: إن المستقبل لمن يؤمنون بأحلامهم و نحن كشباب فى البرلمان مسئولون ، ليس فقط عن أحلامنا و لكن عن أحلام الشباب الذين نمثلهم وعلينا دور أن نلهم الآخرين لأن إلهام اليوم هو إبداع الغد و إبداع الغد هو المستقبل.