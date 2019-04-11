قاتلو سائق ميكروباص عين شمس: "ضربنا واحنا بنسرقه فخلصنا عليه"

كتب كريم صبحى

أدلى المتهمون بقتل سائق ميكروباص بمنطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالوا: إن المجنى عليه اعتدى بالضرب على أحدهم أثناء استيقافه ومحاولة سرقته، فسددوا له طعنة بأسلحة بيضاء لشل مقاومته.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من المستشفى بوصول "محمد. س" جثة هامدة مصابة بجرح نافذ فى البطن والقدم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين لهم من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، عاطلين ومعهما فتاة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق المتهم، أثناء سيرة بسيارته الأجرة "ميكروباص" وطلبوا منه إبراز نقود، ولكن المجنى عليه رفض وتعدى بالضرب على أحدهم، مما دفع المتهمين إلى إخراجه من السيارة، الأمر الذى تسبب فى هروب الركاب، حيث قام المتهمون بتمزيق جسده بالمطاوى وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت.