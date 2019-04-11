فيديو معلوماتى.. أهم 7 معلومات عن اختبار القدرات بكليات الإعلام

بعد قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإجراء اختبار قدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام الحكومية، يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذه الاختبارات الجديدة بتنسيق 2019.
1- القرار خطوة أولى لضمان وجود الحد المعقول من استعدادات الطالب لدراسة الإعلام.
2- الاختبار يقيس الوعى العام والمعارف المحلية والدولية والإلمام بالمصطلحات الأساسية فى مجال الإعلام.
3- جزء من مكونات الامتحان ستوضع باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
4- لن يتم إنشاء أى قسم أو كلية إعلام حكومية أو خاصة إلا بدراسة جدوى.
5- الامتحان "أون لاين" عن طريق بنك أسلئة ويتم التصحيح أون لاين أيضا.
6- لجنة سرية تضع بنك الأسئلة من عشرات الآلاف من الأسئلة.
7- يطبق الامتحان على كل كليات الإعلام الحكومية كمرحلة أولى.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة