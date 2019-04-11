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فيديو معلوماتى.. أهم 7 معلومات عن اختبار القدرات بكليات الإعلام

الخميس، 11 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. أهم 7 معلومات عن اختبار القدرات بكليات الإعلام كلية الاعلام
كتب وائل ربيعى
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بعد قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإجراء اختبار قدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام الحكومية، يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذه الاختبارات الجديدة بتنسيق 2019.
 
 
1- القرار خطوة أولى لضمان وجود الحد المعقول من استعدادات الطالب لدراسة الإعلام.
2- الاختبار يقيس الوعى العام والمعارف المحلية والدولية والإلمام بالمصطلحات الأساسية فى مجال الإعلام.
3- جزء من مكونات الامتحان ستوضع باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
4- لن يتم إنشاء أى قسم أو كلية إعلام حكومية أو خاصة إلا بدراسة جدوى.
5- الامتحان "أون لاين" عن طريق بنك أسلئة ويتم التصحيح أون لاين أيضا.
6- لجنة سرية تضع بنك الأسئلة من عشرات الآلاف من الأسئلة.
7- يطبق الامتحان على كل كليات الإعلام الحكومية كمرحلة أولى.
 
 
 

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التعليم العالى

تنسيق 2019

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