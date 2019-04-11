فيديو.. غادة والى تشهد فيلما تسجيليا عن أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بالصعيد

كتب مدحت وهبة

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فيلما تسجيليا عن إنشاء مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزيرة مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بمرافقة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا و بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبعض أعضاء محلس النواب .