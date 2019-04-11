فيديو.. الجيش السودانى:مجلس عسكرى انتقالى وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ

كتب محسن البديوى

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانًا أكدت فيه اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى يتولى إدارة فترة انتقالية لمدة عامين، وتعطيل العمل بالدستور، وإعلان حالة الطواريء لمدة 3 شهور.