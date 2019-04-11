غادة والى: مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بالمنيا يخدم 4 آلاف مريض سنويا

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مركز العزيمة أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بمحافظة المنيا وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سريرا ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهنى، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".

وأضافت غادة والي أن إنشاء مركز العزيمة كأول مركز مُتخصص في التأهيل وعلاج الادمان بمحافظات الصعيد، يحمل رسالة مهمة لأهلنا في صعيد مصر مفادها أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة، وأن مصر عازمة علي المضي قدماً لتنمية صعيدها في مختلف المجالات، كما أن هذا الصرح يقع في أحد المراكز التي في حاجة ماسة لجهود التنمية وهو مركز سمالوط الذي يسكن فيه ما يقرب من مليون و250 ألف نسمة وتصل نسبة الفقر فيه إلي 50%، ويقع مركز التأهيل في قرية العزيمة التي تعاني من نقص في المرافق والخدمات الأساسية والتي نسعي في الفترة القادمة لتوفيرها لأهالي القرية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية مطلع هذا العام، لافتة إلى أنه تم البدء بالفعل في توصيل مياه الشرب لأبناء القرية، مع الاستمرار في تقديم مزيد من الخدمات والمرافق لأهل قرية العزيمة وتوابعها والتي يصل سكانها إلي 26 ألف نسمة، وشددت "والى" علي ضرورة تكثيف نشاط الوزارة في مشروع "سكن كريم" لأهالي القرية والتي تُعد من المناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بمرافقة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبعض أعضاء محلس النواب.