غادة والى تفتح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بالمنيا

كتب مدحت وهبة

افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى منذ قليل مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بمرافقة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء محلس النواب وأعضاء محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.

ويعد مركز العزيمة أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهنى، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".